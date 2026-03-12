"Dass derzeit so viele junge Spieler ihre Chance beim aktuellen Meister bekommen, gefällt mir als ehemaliger U21-Teamchef natürlich sehr. Du musst nur aufpassen, dass sie nicht verheizt werden und das entsprechend managen.

Aus meiner Sicht ist Sturm Graz aktuell keine Meistermannschaft - eben auch, weil die Jungen noch nicht so gefestigt sind wie die arrivierten älteren Kicker, die den Verein verlassen haben.

Die Grazer verfügen im Unterschied zu den meisten anderen Klubs allerdings über etwas, was du nicht trainieren kannst: Die Erfahrung, wie man Meister wird. Selbst bei Salzburg kennen das nicht mehr allzu viele Spieler oder sogar Funktionäre.

Darüber hinaus waren die Blackies schon einmal abgeschrieben und stehen nun an der Spitze. Die Funktionäre wissen, wie man mit derartigen Dingen umgeht und haben mit Fabio Ingolitsch einen Neuanfang gestartet. Er genießt zudem ihr Vertrauen.

All das macht den Tabellenführer derzeit sehr stark - und wer mit den Auf und Abs rational umgeht, kann am Ende durchaus ganz oben stehen. Ob es dann Sturm, Salzburg oder ein komplett anderer wird, werden wir erst sehen. Weil es heuer so eng ist, würde ich derzeit auf gar keinen wetten."