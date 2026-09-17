Diese Salzburg-Talente blühten erst bei der Konkurrenz auf

Der FC Red Bull Salzburg ist bekannt für seine erfolgreiche Scouting- und Nachwuchsabteilung. Meist haben die Verantwortlichen das richtige Gespür, Jahr für Jahr präsentieren sich neue Talente, doch nicht alle glänzen später auch in der Mozartstadt.

Manche ehemalige Talente der "Bullen" wurden früh aussortiert oder haben den Verein für eine bessere Perspektive verlassen und schafften erst bei einem anderen österreichischen oder internationalen Verein den Durchbruch.

Insbesondere ein Bundesligist hat des Öfteren Spieler der Salzburger aufgenommen und davon profitiert.

LAOLA1 listet einige prominente Beispiele für euch auf.

UEFA Europa League: Levski Sofia - FC Salzburg, Donnerstag, ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>