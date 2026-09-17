Diese Salzburg-Talente blühten erst bei der Konkurrenz auf

Der FC Red Bull Salzburg ist bekannt für seine erfolgreiche Scouting- und Nachwuchsabteilung. Meist haben die Verantwortlichen das richtige Gespür, Jahr für Jahr präsentieren sich neue Talente, doch nicht alle glänzen später auch in der Mozartstadt.
Manche ehemalige Talente der "Bullen" wurden früh aussortiert oder haben den Verein für eine bessere Perspektive verlassen und schafften erst bei einem anderen österreichischen oder internationalen Verein den Durchbruch.
Insbesondere ein Bundesligist hat des Öfteren Spieler der Salzburger aufgenommen und davon profitiert.
LAOLA1 listet einige prominente Beispiele für euch auf.
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David Affengruber
Aktueller Klub: FC Fulham
Bei Salzburg: 2013 - 2021
Aktueller Marktwert: 20 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 20 Millionen Euro
Eines der bekanntesten Beispiele ist wohl David Affengruber.
Der Innenverteidiger durchlief ab dem Jahr 2013 diverse Jugendteams bei Red Bull Salzburg und spielte auch für den Kooperationsverein FC Liefering. Bei den Profis konnte sich der Niederösterreicher jedoch kaum durchsetzen.
Er kam lediglich auf fünf Bundesliga-Einsätze. Mit Maximilian Wöber, Andre Ramalho und weiteren Innenverteidigern war die Konkurrenz zu groß.
2021 folgte der Wechsel zu Sturm Graz, wo Affengruber aufblühte. Als Stammspieler wurde er mit Sturm 2024 Meister. Es ging weiter nach Spanien zum FC Elche, mit dem ihm der Aufstieg in LaLiga gelang.
Ralf Rangnick nominierte den Innenverteidiger dank seiner starken Leistungen in Spanien für die Weltmeisterschaft 2026, ehe ihn sein Weg auf Klubebene im September 2026 zum FC Fulham in die Premier League führte.
Alexander Prass
Aktueller Klub: TSG Hoffenheim
Bei Salzburg: 2012 - 2021
Aktueller Marktwert: 9 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 12 Millionen Euro
Ein weiterer Spieler, der bei Salzburg nicht den Durchbruch geschafft hat, aber mittlerweile im rot-weiß-roten Trikot auflaufen darf, ist Alexander Prass.
Der Linksfuß kam ebenfalls früh in die Akademie der "Bullen". Dort arbeitete er sich bis zum FC Liefering nach oben, für mehr reichte es zu dem Zeitpunkt jedoch nicht.
Der Mittelfeldmann kam auf 59 Einsätze in der 2. Liga, dabei erzielte er zwölf Tore und verbuchte 16 Vorlagen. In der höchsten österreichischen Spielklasse durfte er nicht auflaufen für die Mozartstädter.
Auch bei Prass wurde Konkurrent Sturm Graz aufmerksam. 2021 wechselte er in die Steiermark, wo 90 Bundesliga-Einsätze folgten. Als Stammspieler war Prass maßgeblich an Sturms Meistertitel 2024 beteiligt. Im selben Sommer zog es den Oberösterreicher in die deutsche Bundesliga zur TSG Hoffenheim.
Romano Schmid
Aktueller Klub: Frosinone (Italien)
Bei Salzburg: 2017 - 2019
Aktueller Marktwert: 15 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 17 Millionen Euro
Romano Schmid wurde beim SK Sturm Graz ausgebildet. Für die Grazer debütierte er auch in der Bundesliga. 2017 warb ihn Salzburg jedoch ab und verpflichtete das große ÖFB-Talent um 600.000 Euro Ablöse.
In Salzburg blieb Schmid jedoch nur ungefähr 1,5 Jahre. 30 Mal kam er bei Liefering in der 2. Liga zum Einsatz, zählte jedoch zu den Stammkräften. Zeitgleich mit Schmid standen in Liefering Spieler wie Emir Karic, Dominik Szoboszlai oder Xaver Schlager in der Startelf.
Bei den Profis kam Schmid lediglich ein Mal zu einem Kurzeinsatz, ehe er 2019 bei Werder Bremen unterschrieb, nachdem er sich früher einen größeren Schritt erhoffte, als es in der Mozartstadt zu dieser Zeit möglich war.
Aus Deutschland wurde Schmid zum WAC verliehen, sammelte Spielpraxis und schnürte anschließend etwas mehr als sieben Jahre für Werder seine Schuhe. Dort wurde er zu einem absoluten Leistungsträger und auch ÖFB-Nationalspieler.
Aktuell sucht er bei Frosinone in der Serie A eine neue Herausforderung.
Igor Julio
Aktueller Klub: Burnley (England)
Bei Salzburg: 2016 - 2019 (mit Leihe)
Aktueller Marktwert: 10 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 22 Millionen Euro
Igor Julio nahm einen typischen Red-Bull-Weg. Von Brasilien wechselte er nach Salzburg. 36 Mal kam der Innenverteidiger in der 2. Liga zum Einsatz, für die Profis spielte er jedoch nur in zwei Bundesliga-Partien.
Aus der Mozartstadt wurde der 28-Jährige zum WAC und zur Wiener Austria verliehen, nach 15 Partien für den WAC und 27 Spielen für die Austria wurde Igor nach Italien zu SPAL verkauft und von dort zu Fiorentina verliehen. Dort gelang ihm dann der große Durchbruch. Er wurde fest verpflichtet und absolvierte insgesamt 110 Spiele für "I Gigliati".
Von der Serie A ging es für den 28-Jährigen nach England. Brighton verlieh ihn zu West Ham, nach einem vorzeitigen Abbruch dieser landete er schlussendlich nach 41 Spielen in der Premier League bei Burnley.
Mamadou Sangaré
Aktueller Klub: Brentford (England)
Bei Salzburg: 2020 - 2024 (mit Leihunterbrechungen)
Aktueller Marktwert: 40 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 40 Millionen Euro
Mit Mamadou Sangaré konnte sich ein weiterer Spieler nicht in Salzburg durchsetzen, schaffte jedoch nach seiner Zeit in der Mozartstadt den Durchbruch.
Nach diversen Leihen landete der Mittelfeldspieler ohne Bundesliga-Einsatz für Salzburg bei Rapid, wo er oft zwischen Genie und Wahnsinn agierte, sein großes Talent jedoch mehrmals erfolgreich zur Schau stellte.
Schon nach einem Jahr wurde RC Lens auf ihn aufmerksam und verpflichtete den Mittelfeldspieler im Sommer 2025. Mit einer heutigen Ablösesumme von 13 Millionen Euro wurde er Rapids Rekordtransfer.
Gleich im Jahr darauf gab es den nächsten Karrieresprung: Der FC Brentford kaufte den Malier um 48 Millionen Euro. Für seinen Klub war Sangaré der teuerste Transfer der Geschichte.
Jusuf Gazibegović
Aktueller Klub: Widzew Lodz (Polen)
Bei Salzburg: 2011 - 2020
Aktueller Marktwert: 2 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 5 Millionen Euro
Der bosnische Staatsbürger spielte neun Jahre in der Mozartstadt, ehe auch für ihn die Luft dünn wurde. Für die Profis absolvierte der Außenverteidiger kein einziges Spiel, stattdessen wechselte der langjährige Liefering-Kicker im Jahr 2020 zu Sturm Graz. Bei den "Blackies" stieg er zum Leistungsträger auf und war wichtiger Teil der Meistermannschaft.
2025 verließ er Graz Richtung Köln. Mit dem 1. FC Köln schaffte der Außenverteidiger den Aufstieg, war in der höchsten Liga jedoch nicht mehr gesetzt. Per Leihe kehrte er zum SK Sturm zurück, ehe 2026 eine weitere Leihe nach Polen zu Widzew Lodz folgte.
Patrick Pentz
Aktueller Klub: Bröndby IF
Bei Salzburg: 2006 - 2013
Aktueller Marktwert: 2,2 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 3 Millionen Euro
Torwart Patrick Pentz hat in seiner Jugend viele Teams des FC Red Bull Salzburg durchlaufen. Bis zur U16 spielte er in der Akademie der "Bullen", dann ging es weiter zur Wiener Austria, wo er sich letztlich als Bundesliga-Stammkeeper etablierte.
2022 verließ er die Austria Richtung Frankreich. Nach einem halben Jahr bei Stade Reims führte ihn sein Weg zu Leverkusen und 2024 weiter zu Bröndby IF. In Dänemark ist der 29-Jährige gesetzt, im Nationalteam regelmäßig einberufen, zog jedoch zuletzt bei der WM gegenüber Alexander Schlager den Kürzeren.
Oumar Diakité
Aktueller Klub: Sturm Graz
Bei Salzburg: 2022 - 2023
Aktueller Marktwert: 5 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 9 Millionen Euro
Mit Oumar Diakité schlug Sturm Graz im Sommer 2026 erneut bei einem Ex-Salzburger zu - wenn auch auf Umwegen.
Der Offensivspieler wechselte 2022 aus seiner Heimat Elfenbeinküste in die Mozartstadt, für einen Einsatz in der ersten Mannschaft der "Bullen" reichte es jedoch nie. Nach 35 Spielen und 12 Toren (11 Vorlagen) für den FC Liefering schloss er sich 2023 Stade Reims an.
In der Ligue 1 absolvierte er 54 Einsätze, wurde aber nach dem Abstieg des Vereins an Cercle Brügge, beziehungsweise im September 2026 an Sturm Graz, verliehen. Die Grazer haben sich zudem eine Kaufoption gesichert.
Auch im Nationalteam jubelte Diakite bereits über sechs Tore für die Elfenbeinküste.
Emir Karić
Aktueller Klub: Sporting Kansas City (USA)
Bei Salzburg: 2015 - 2018
Aktueller Marktwert: 1,2 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Auch Emir Karic konnte sich bei den "Bullen" nicht durchsetzen. 2015 kam er zu Liefering. Dort spielte er 63 Spiele, konnte sich jedoch nicht für die Bundesliga-Mannschaft der Salzburger empfehlen.
2018 wechselte er zum SCR Altach, wo er seine ersten Bundesliga-Einsätze sammelte. 2021 ging er ins Ausland zum SV Darmstadt 98. Mit den "Lilien" gelang ihm der Aufstieg in die 1. Bundesliga. 2024 folgte jedoch die Rückkehr nach Österreich zu Sturm Graz. Mit den "Blackies" wurde er 2025 österreichischer Meister.
Erst im Sommer 2026 verließ er Österreich wieder und heuerte in der MLS bei Sporting Kansas City an.
Auch im Nationalteamtrikot lief der 29-Jährige schon auf. Nach Einsätzen für österreichische Jugendnationalteams folgte 2025 ein Nationenwechsel zu Bosnien-Herzegowina.
Mathias Honsak
Aktueller Klub: Heidenheim (Deutschland)
Bei Salzburg: 2014 - 2019 (mit Leihen)
Aktueller Marktwert: 1,7 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 2 Millionen Euro
Honsak machte bei Liefering seine ersten Erfahrungen im Profifußball. Anschließend wurde er 2016 nach Ried verliehen, wo er erstmals in der Bundesliga auflief. Es folgte eine weitere Leihe nach Altach beziehungsweise im Juli 2018 zu Holstein Kiel.
Ohne Einsatz für das Profiteam der Salzburger wurde der flexible Spieler 2019 an den SV Darmstadt abgegeben. Nach 6.451 Spielminuten dort, darunter auch in der 1. Bundesliga, folgte 2024 der Schritt zum 1. FC Heidenheim, wo der Wiener noch heute spielt.
2025 debütierte der Linksfuß zudem im ÖFB-Nationalteam.
David Schnegg
Aktueller Klub: Charlotte (USA)
Bei Salzburg: 2018 - 2019
Aktueller Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 1,8 Millionen Euro
Auch bei Schnegg führte der Weg über Salzburg. Exakt ein Jahr verbrachte er 2018/19 bei Liefering. Nach Plan lief es jedoch nicht, einige Male war er nicht im Kader oder verletzt. War Schnegg anwesend, verbuchte er jedoch meist 90 Minuten.
Dennoch wurde aus dem Durchbruch in Salzburg nichts, somit zog es den 27-Jährigen zum LASK - beziehungsweise zu den Juniors OÖ.
Für den LASK, die WSG Tirol und Sturm Graz stand er insgesamt 89 Mal in der Bundesliga am Feld. Mit Sturm wurde er 2024 zudem österreichischer Meister. Vor seinem Engagement in der Steiermark sammelte der Linksverteidiger bei Venezia und Crotone Erfahrung.
2024 verließ er die Grazer in Richtung Amerika. Er spielte für D.C. United und aktuell für Charlotte. Auch im österreichischen Nationalteam lief er 2023 ein Mal auf.
Bryan Okoh
Aktueller Klub: AJ Auxerre (Frankreich)
Bei Salzburg: 2019 - 2025
Aktueller Marktwert: 4 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 4 Millionen Euro
Bei Salzburg nicht durchgesetzt, aber dennoch in die Ligue 1 geschafft hat es Bryan Okoh.
Der 23-Jährige wechselte 2019 zu den "Bullen", spielte dann in der U18 beziehungsweise 70 Mal für den Kooperationsverein FC Liefering.
Bei den Profis kam der 23-Jährige lediglich auf einen Bundesliga-Einsatz und zwei Cup-Auftritte. Der Verteidiger wechselte daraufhin 2025 zurück in die Schweiz zu Lausanne-Sport, ehe er ein halbes Jahr später zu AJ Auxerre ging.
In einer vielversprechenden Saison, in der er in der Ligue 1 gesetzt war, riss er sich im Mai 2026 aber leider das Kreuzband.
Gideon Mensah
Aktueller Klub: 1. FC Köln
Bei Salzburg: 2016 - 2022 (mit Leihen)
Aktueller Marktwert: 4 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 4 Millionen Euro
Der Ghanaer kam bereits 2016 nach Salzburg und sammelte beim FC Liefering Spielminuten. Rund zweieinhalb Jahre später folgte eine Leihe zu Sturm Graz. Für die "Blackies" kam er zu seinen ersten und einzigen Bundesliga-Einsätzen.
Es folgten weitere Leihen für ihn zu Zulte Waregem, zu Vitória Guimarães und schlussendlich zu Girondins Bordeaux.
2022 wurde der Defensivspieler endgültig verkauft. nach keiner einzigen Spielminute folgte der Wechsel zu AJ Auxerre. Für den französischen Klub absolvierte Mensah 85 Ligue-1-Spiele. Erst im Sommer schloss er sich dem 1. FC Köln an.
Elias Havel
Aktueller Klub: Genoa (Italien)
Bei Salzburg: 2017 - 2023
Aktueller Marktwert: 2,2 Millionen Euro
Höchster Marktwert: 2,2 Millionen Euro
Elias Havel schnürte ganze sechs Jahre die Schuhe für die Mozartstädter. Bereits 2017 wechselte der gebürtige Wiener in die Akadamie. Auch für Liefering spielte der Stürmer 61 Mal. Für den Sprung in die Bundesliga-Mannschaft reichte es jedoch nicht.
Dieser Schritt folgte nach dem Wechsel zum LASK 2023, beziehungsweise mit der Leihe zum Hartberg im Jahr darauf. Sein großer Durchbruch gelang 2025/26 mit 13 Bundesliga-Toren im Trikot der Hartberger. Im Sommer 2026 verpflichtete ihn Serie-A-Klub CFC Genoa für 750.000 Euro Ablöse.
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