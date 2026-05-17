Didi Kühbauer: Der Dalton wird zum Dschinni

Es waren einmal die "Daltons". Eine aus vier Brüdern bestehende Verbrecherbande aus der Comic-Reihe Lucky Luke.

Mitte der 1990er-Jahre wurde das Rapid-Quartett bestehend aus Didi Kühbauer, Stephan Marasek, Sergej Mandreko und Zoki Barisic als österreichische Fußball-Version der „Daltons“ bekannt.

Anführer und Zornbinkel

Wenngleich Kühbauer wohl in erster Linie aufgrund seiner Körpergröße mit Joe Dalton verglichen wurde, passte es auch von den charakterlichen Zuschreibungen ganz gut – Zornbinkel und Anführer, gefühlt der intelligenteste der Brüder.

Die "Daltons" waren einerseits die klassischen Bösewichte, vermochten aber durch ihre Tollpatschigkeit durchaus Sympathien zu gewinnen. Und am Ende besiegten sie sich praktisch immer selbst.