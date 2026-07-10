Donnerstagabend, 1. Mai 2025, Wörthersee-Stadion. Eine Flanke von Ervin Omic findet den Kopf des eben erst eingewechselten Angelo Gattermayer, der Momente später jubelnd abdreht.

Es ist das Siegtor für den WAC im Finale des UNIQA ÖFB-Cups gegen Hartberg. Für Gattermayer ein Durchbruch, den ihm viele nicht mehr zugetraut hatten.

14 Monate später sieht die Realität anders aus: Gattermayer trainiert inzwischen im von der Gewerkschaft Younion organisierten Camp auf dem ÖFB-Campus, das längst nicht mehr nur vereinslosen Profis offensteht.

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Rückschlag, Neustart, Cup-Goldtor

Ob er denn gedacht hätte, dass er sich - etwas mehr als ein Jahr, nachdem er für den WAC zum "Goldjungen" im Cup-Finale wurde - im Camp der "Younion" wiederfinden würde? "Natürlich nicht", entgegnet Gattermayer, der gerne bei den Wolfsbergern geblieben wäre.

Doch Gattermayer kennt Situationen wie diese. Trotz seiner erst 24 Jahre hat er bereits einige Rückschläge erlebt. Das Auslandsabenteuer beim deutschen Drittligisten Waldhof Mannheim scheiterte krachend. Nach einem halben Jahr wurde er im Februar 2024 an den SKU Amstetten verliehen, gleichzeitig rief ihn das Bundesheer zurück nach Österreich. Im Mostviertel begann schließlich sein sportlicher Neustart.