Baumgartner: "Das ist wie eine Sucht"

Fünf Tore und zwei Assists. Nach nur zehn Spielen hat Christoph Baumgartner seine beste Bundesliga-Saison bei RB Leipzig in Sachen Scorerpunkte bereits eingestellt.

Der Niederösterreicher und die "Roten Bullen". Was im Sommer 2023 mit einem 25,5-Millionen-Transfer begann, wirkte zwei Saisonen lang wie ein Missverständnis.

Doch in seiner dritten Spielzeit bei den Ostdeutschen ist der 26-Jährige endlich angekommen.

Neuer Trainer, neuer Spirit, neue Hierarchie

"Es hat sich einiges verändert", sagt der ÖFB-Star. Und alles zum Positiven.

Leipzig-Experten sind sich sicher: "Der beste Baumi aller Zeiten!"

Mit den Veränderungen meint er gar nicht nur seine eigene Situation, sondern auch jene des gesamten Teams. Ein Kaderumbruch und die Ankunft von Trainer Ole Werner tragen Früchte.

Baumgartner freut sich: "Wir haben es geschafft, einen neuen Teamspirit zu kreieren – das hat uns letztes Jahr sicher am meisten gefehlt. Das Teamgefüge, das Gefühl, dass jeder für jeden alles gibt, hat gefehlt."