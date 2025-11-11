ÖFB-Star rockt die Bundesliga: "Bester Baumgartner aller Zeiten!"

Es gibt Tore, die sinnbildlich für eine Entwicklung stehen. "Schau dir seinen zweiten Treffer gegen den HSV an", sagt Sebastian "Seb" Kneißl, Bundesliga-Experte beim Streamingdienst "DAZN".

"Baumgartner kreiert dort sein eigenes Tor, indem er erst den Innenverteidiger herauszieht und damit einen Raum schafft, den er kurz darauf selbst zum Abschluss nutzt. Das ist seine ganz große Stärke, die er in dieser Saison zeigt."

Baumgartner, der Raumdeuter, der Möglichkeiten entdeckt, noch bevor sie entstehen. Oder wie es Kneißl fast schon poetisch formuliert: "Bevor die Räume geschrieben werden, hat er sie schon gelesen."

Krisengespräch mit Marcel Schäfer

Dass im Herbst 2025 solche Lobeshymnen auf den 26-Jährigen gesungen würden, war nur wenige Wochen zuvor nicht absehbar. Zwei Saisonen kickte er bei Leipzig, im ersten Jahr gelangen ihm immerhin fünf Treffer, im zweiten nur noch zwei.

"Er brachte seine PS hier einfach nicht auf die Straße", sagt Guido Schäfer, Chef-Reporter bei der "Leipziger Volkszeitung". "Als er von Hoffenheim nach Leipzig kam, sagte mir Ralf Rangnick, Baumgartner sei einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Liga. Doch davon war nichts zu sehen."