90minuten: Hat Helmut Kraft Recht?

Kragl: Das ist im Nachhinein schwer zu sagen. Wir reden von einer Sportart, in der es sich manchmal um Hundertstel dreht, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht wäre meine Karriere in eine andere Richtung gegangen, wenn es das Foul nicht gegeben hätte. Ich selbst hatte aber nicht das Gefühl, dass es mich blockiert hätte.

90minuten: Wirst du heute noch auf das Foul angesprochen?

Kragl: Selten. Manchmal gehe ich ins LASK-Stadion und Fans erzählen mir, dass sie damals dabei waren. Vor zehn Jahren war das noch anders, da war das Thema größer. Und dieses Foul ist ja auch nicht das Einzige, was von meiner Karriere hängen bleibt, ich hatte ja trotzdem einige schöne Erlebnisse und Erfolge.

Neue Wege

2016 entschied sich Kragl, der großen Fußball-Bühne adieu zu sagen. Er kickte zwar noch in der Regionalliga und später in der viertklassigen Oberösterreich Liga. Priorität hatte aber sein Studium, da er sich ein zweites Standbein aufbauen wollte. Er machte seinen Bachelor in BWL und seinen Master in digitales Management. "Ich hatte immer schon diesen Unternehmergeist in mir und wollte mir etwas Eigenes aufbauen", sagt er.

Im vergangenen Jahr hörte er ganz mit dem Kicken auf und gründete sein Unternehmen ProcessONE, mit dem er administrative und Finanz-Prozesse in Firmen automatisiert und ihnen hilft, mit Einsatz von KI effizienter zu werden. Eine Branche, in der er sich in den kommenden Jahren sieht.

Auf den Fußballplätzen trifft man ihn dagegen nur noch selten. "Und wenn, dann mit einem Bier in der Hand, wenn alte Freunde von mir spielen."

VIDEO: Die Bad Boys der Bundesliga