"In die richtige Richtung gelenkt" - Der neue Austria-Weg

Wir schreiben das Jahr 2025. Die Wiener Austria hatte am letzten Spieltag der Saison 2024/25 noch die Chance auf den Meistertitel.

Am Ende wurde man zwar Dritter, holte aber nichtsdestotrotz die meisten Punkte seit Beginn der Punkteteilung. Die Saison war ein Erfolg, nur schlug sich das eben nicht so richtig auf dem Transfermarkt nieder.

Kein Kapital

Zwei namhafte Verkäufe gab es mit Dominik Fitz und Maurice Malone (jeweils zwei Millionen Euro). Ansonsten konnte die Austria aus dieser Spielzeit zumindest finanziell kein Kapital schlagen.

"Wir hatten Leihspieler. Spieler, wo wenig Transferpotenzial vorhanden ist", erzählte FAK-Cheftrainer Stephan Helm 90minuten im Rahmen des Media Days der ADMIRAL Bundesliga.

Diese Gemengelage habe man bewusst verändert. Laut Helm wäre es ein ständiger Prozess. "Im letzten Jahr haben wir das schon mehr oder weniger in die richtige Richtung gelenkt."

In dieser Saison folgt der nächste Schritt in diesem Prozess.

Eine Verjüngungskur