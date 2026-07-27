FAK-Kapitän Fischer: Meisterchance? "Es wäre verwerflich ..."

Seitdem Manfred Fischer 2021 bei der Wiener Austria andockte, hat ihn ein Gedanke täglich angetrieben.

"Gemeinsam mit der Mannschaft etwas zu erreichen und vielleicht am Ende die Schale in den Händen zu halten", erklärte der "Veilchen"-Kapitän gegenüber dem "kicker" im April 2026.

Vor dem Saisonauftakt hat 90minuten den 30-Jährigen wieder mit dieser Aussage konfrontiert. Wie er die Chance auf den Meistertitel sieht? "Schwer, da muss man schon ganz realistisch sein", antwortet er.

Immerhin oben mitgespielt

Dabei war man in den vergangenen zwei Saisons mehr oder weniger knapp dran - zumindest zeitweise. 2025/26 fehlten fünf Runden vor Schluss sechs Zähler auf den damaligen Tabellenführer Sturm.

In der Spielzeit davor gab es sogar am letzten Spieltag noch eine Chance auf den Meisterteller für die Austria.

Beide Szenarien sieht Fischer in dieser Saison nicht kommen: "Meistertitel? Es wäre verwerflich, wenn ich behaupten würde, dass wir das heuer schaffen können."

Verhaltenes Ziel