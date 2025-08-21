SK Rapid: Schnelles Ende der Jugendbewegung?

Vor zwei Jahren wurde Jovan Zivkovic von Transferexperten mit größeren Vereinen wie Manchester City, Bayer Leverkusen und Mainz in Verbindung gebracht. Damals hatte er kurz vor seinem 17. Geburtstag einen ersten Einsatz für Rapid II absolviert, heute trifft er kurz nach seinem Abschied mit dem ETO FC Györ auf seinen Ex-Verein (19 Uhr im LIVE-Ticker).

Im 90minuten-Interview übte der Offensivspieler zuletzt Kritik: "Ich hatte nicht viele Chancen, mich am Spielfeld zu beweisen."

Unter Sportgeschäftsführer Markus Katzer wurde die bereits leicht eingestaubte Vereinsstrategie umgekrempelt, mehrere Neuzugänge wurden in den letzten Jahren gewinnbringend weiterverkauft. Die Qualität im Kader ist hoch, er ist inzwischen gespickt mit Legionären.

Die dazu schon von Zivkovic angedeutete These lautet: Die eigene Jugend - lange das Prunkstück des Vereins - hat bei Rapid einen schweren Stand. 90minuten hat sich einige Zahlen dazu angeschaut.