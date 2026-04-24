Nach den ersten 270 Spielminuten als WAC-Trainer dürfte sich bei Thomas Silberberger einiges an Frust angestaut haben. Zum Interview nach der 0:3-Auswärtspleite bei Blau-Weiß Linz erscheint er mit Verspätung, weil die Spieler in der Kabine viel zu besprechen hatten.

"Ich bin der vierte Trainer in dieser Saison, der die gleichen Parolen hört. Vielleicht kommt die Reaktion – ich bin extrem gespannt. Wir werden den Spielern einen Matchplan mitgeben. Die Frage ist, ob sie die Qualifikationsgruppe annehmen oder nicht", sagt er im Anschluss bei 'Sky'.

Aus zwei Entscheidungsspielen gehen die Linzer mit vier Punkten als klarer Sieger hervor und lösen sich erstmals seit November vom letzten Tabellenplatz. Wolfsberg rutscht dorthin zurück, wo die Saison nach dem ersten Spieltag begonnen hat.