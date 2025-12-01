Peter Stöger hat sich redlich bemüht, den SK Rapid in ruhigere Fahrwasser zu steuern, es ist ihm letztlich aber nicht gelungen. Das Auf und Ab der letzten Monate ist bemerkenswert: Nur eines der ersten 15 Pflichtspiele - das Hinspiel gegen den Györi ETO in der Conference League Qualifikation - ging verloren. Selbst dieser Ausrutscher blieb am Ende belanglos, im Rückspiel wurde der Aufstieg fixiert. Ende September kam es zur Trendumkehr, acht von zwölf Spielen gingen verloren. Nach einer derartigen Serie gehen den meisten Trainern die Argumente aus, so auch Stöger.

Jetzt stellt sich die Frage, was in Hütteldorf schiefgelaufen ist. Es gibt einfache und weniger einfache Erklärungsansätze. 90minuten hat einige Probleme zusammengetragen.

Das Personal

Der SK Rapid hat im Sommer mit Guido Burgstaller und Isak Jansson zwei Leistungsträger abgegeben, die in der Vorsaison gemeinsam 34 Scorerpunkte erzielt haben. Mit Mamadou Sangaré wurde zudem der bisherige Mittelfeldmotor abgegeben. Insgesamt acht Neuzugänge sollten die Verluste abfangen und die Breite verstärken. Andrija Radulovic und Ercan Kara wurden fest an den Verein gebunden.