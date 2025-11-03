So schlagen sich die Leihspieler der Bundesligisten

Beim SK Sturm Graz stehen derzeit drei Akteure im Kader, die im Ausland Erfahrungen sammeln.

Szymon Włodarczyk läuft für Excelsior Rotterdam auf und kommt bisher auf neun Eredivisie-Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte. Er zählt seit Spieltag fünf zum Stammpersonal und ist in der Spitze gesetzt.

Im Spiel gegen den Vorjahresmeister PSV Eindhoven konnte der 22-Jährige das zwischenzeitliche 1:0 erzielen.

In Frankreich ist Amady Camara für den FC Nantes aktiv und brachte es bislang auf sechs Spiele, in denen er meist nicht über die Rolle als Einwechselspieler hinauskam.

Emran Soglo ist erst ganz am Ende des Transferfensters gewechselt und ist derzeit an Zulte Waregem verliehen. Dort kam er bisher fünfmal zum Einsatz und konnte im letzten Cupduell gegen Belisia Bilzen ein Tor erzielen.

In allen Ligaspielen fungierte er als Einwechselspieler. Bei seinem einzigen Einsatz im Cup durfte er von Beginn an starten. Die nächsten Wochen dürften entscheidend sein, ob er sich in die erste Elf spielen kann.

