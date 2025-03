5-Jahreswertung: Es sieht viel besser aus, als es ist

13. Österreich (35,350)

Conference League, Achtelfinale:

SK Rapid gegen Borac Banja Luka (BIH)

ausgeschieden:

Austria Wien, LASK, FC Salzburg, SK Sturm

Über Österreichs Versäumnisse in dieser Europacup-Saison wurde - auch in diesem Artikel - schon genug geschrieben. Konzentrieren wir uns auf das, was punktetechnisch noch möglich ist.

Und das ist einiges. Der SK Rapid hat einen denkbar machbaren Weg in ein internationales Halbfinale zugelost bekommen. Zuerst sind die Hütteldorfer klarer Favorit im Conference-League-Achtelfinale gegen Bosniens Meister Borac Banja Luka, in einem etwaigen Viertelfinale gegen den zyprischen Tabellenführer Pafos FC oder den schwedischen LASK-Gegner Djurgardens IF würde die Rollenverteilung wohl ähnlich aussehen.

Setzen die Grün-Weißen ihr aus dem Europacup-Herbst bekanntes Gesicht und nicht jenes biedere vom Bundesliga-Frühjahrsauftakt auf, steht einem Semifinale und einem möglichen Duell mit dem FC Chelsea wenig im Weg.

Prognose:

Österreich wird die Saison auf Rang 13 und damit sehr komfortabel in den Top-15 beenden.

Der SK Rapid wird mit dem einen oder anderen K.o.-Phasen-Aufstieg nämlich dafür sorgen, dass die verfolgende Konkurrenz nicht mehr an uns rankommen wird. Dazu muss gesagt werden, dass ein Abrutschen auf Rang 16, also der Worst Case, selbst dann als so gut wie ausgeschlossen betrachtet werden kann, wenn die Hütteldorfer an Banja Luka scheitern würden.

Es wäre aber auch deshalb wichtig, wenn Rapid noch einige Punkte sammeln könnte, weil Österreich die Saison 2025/26 nach momentanem Stand auf Platz 15 und damit gewissermaßen auf dem "Schleudersitz" beginnt.

Abhängig vom Ausgang der diesmal sehr ausgeglichen wirkenden Bundesliga-Meistergruppe könnte es passieren, dass die eine oder andere Mannschaft mit einem niedrigen Klub-Koeffizienten schon früh in einer Qualifikation einsteigen muss und dementsprechend einen äußerst schwierigen Weg in eine Hauptrunde haben wird.

Von vier Ligaphasen-Teilnehmern, wie in der aktuellen Saison, darf man 2025/26 angesichts nur eines Fixplatzes für den Meister momentan nur träumen.

Das bringt Platz 13 (Saison 2026/27):