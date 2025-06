Das Thema von Episode 89 vom 11. Juni 2025:

Österreichs Herren starten mit zwei Siegen in die WM-Quali

Österreich gewinnt mit 2:1 gegen Rumänien und 4:0 in San Marino. Ex-Rapidler Mario Sonnleitner, heute Co-Trainer beim FAC, kennt Pflichtsiege, Druck und Kaderzusammenstellung sehr genau. Im RalleCast zeigt er sich vom Nationalteam begeistert und gibt tiefe Einblicke in ein Fußballerleben - das lässt besser erahnen, wie das Nationalteam so gut performen kann.

Bei 90minutenFM spricht Mario Sonnleitner über die zwei Spiele und vor allem auch den Druck, unter dem das Nationalteam standhielt.