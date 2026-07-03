WM-Fazit: Am Ende bleibt Durchschnitt

Was bleibt?

Mit "Bist du deppat!" ist ein klassisch österreichischer Ausdruck des Erstaunens der österreichische Sager der WM 2026.

Die Momente, in denen das ÖFB-Team die Nation in Staunen versetzt hat, waren in den vergangenen zweieinhalb Wochen aber sehr rar gesät.

Soll erfüllt, Kür ausgelassen

Es waren Wochen, auf die Generationen von Fußball-Fans so lange und so sehnsüchtig gewartet haben. Es waren Wochen, auf die das ganze Land so lange und intensiv hingefiebert hat.

Am Ende bleibt Durchschnitt, mehr nicht. Das Soll wurde erfüllt, die Kür ausgelassen.

Das Kalajdzic-Tor hat einiges überschattet

Der Pflichtsieg gegen Jordanien – bei allem Respekt für die Qualität des Gegners – wurde eingefahren. Die Sensation gegen Lionel Messis Argentinier blieb aus.

Das Spiel gegen Algerien über weite Strecken schwierig, in mehrerlei Hinsicht. Das unfassbar spektakuläre Ende überschattete die tristen, hinten raus unfassbar naiven 90 Minuten davor.