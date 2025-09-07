Schmeichelhaftes 1:0? Etwas anderes ist bedenklicher!

Es gibt ein übergeordnetes Ziel: Die Teilnahme an der WM 2026.

Diesem Ziel ist das ÖFB-Team einen Schritt näher gekommen. Dass dieser Schritt ein wenig wackelig anmutet, darf kritisiert werden. Dass er aber nichtsdestoweniger gemacht wurde, darf nicht unerwähnt bleiben.

Der 1:0-Sieg gegen Zypern war kein Glanzstück von Rangnicks Mannen. Dessen sind sie sich auch allesamt bewusst.

Ein Erklärungsansatz

Freilich gibt es einen Erklärungsansatz dafür.

Nur wenige Spieler sind ob der noch sehr jungen Saison in den Top-Ligen im Rhythmus. So mancher (Alaba, Posch) hat noch gar kein Pflichtspiel bestritten.

Dass das ÖFB-Team mit Fortdauer der Partie immer besser wurde, kann als Beleg dafür gewertet werden.