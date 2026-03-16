Rangnicks rare Chance

Vier Debütanten, zwei Rückkehrer, zwei Verletzte ohne Aussicht auf Einsätze – es ist lange her, dass ein ÖFB-Kader von Ralf Rangnick dermaßen viel Diskussionspotenzial hatte.

Der Teamchef nutzt im ersten und einzigen Lehrgang des Jahres vor der Weltmeisterschaft 2026 eine rare Chance. Die Chance für Experimente.

Wann, wenn nicht jetzt!?

Im von UEFA und FIFA vollgestopften Spielplan, der Freundschaftsspiele bis auf ganz wenige Ausnahmen verunmöglicht und praktisch jede Partie zu einem Do-or-Die-Spiel verkommen hat lassen, ist dieser Lehrgang etwas Spezielles.

Es geht einzig und allein darum, sich auf die WM vorzubereiten. Und gilt es, alle Eventualitäten durchzudenken und abzudecken.

Affengruber in der Hackordnung Nr. 9

Aus diesem Grund sind David Affengruber und Florian Wiegele erstmals mit von der Partie. Beide werden auf absehbare Zeit kein Thema für die Startelf sein. Beide haben trotz ihrer erstmaligen Nominierung tatsächlich nicht einmal eine große WM-Chance.

Affengruber ist hinter Alaba, Danso, Friedl, Lienhart, Wöber, Querfeld, Svoboda und Baidoo in der Innenverteidiger-Hackordnung de facto Nummer 9.

Die Suche nach dem Dreier-Goalie

Und Wiegele ist nach Lawal, Polster, Hedl, Kristof und Schmid der sechste potenzielle Dreier-Goalie.