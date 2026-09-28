ÖFB-Team: Endlich Konkurrenzkampf

Vorneweg, ein 3:1-Heimsieg gegen einen ersatzgeschwächten Kosovo sollte nicht überbewertet werden. Ein starker Auftritt des ÖFB-Teams war im Happel-Stadion aber allemal zu sehen.

Die erfreulichste Erkenntnis des Abends ist die zunehmende Breite im ÖFB-Kader.

Während der Kosovo das Fehlen einiger Stammkräfte nicht verkraften kann, ist das im österreichischen Nationalteam inzwischen anders.

Von A(damu) bis Z(awieschitzky)

Junior Adamu wurde in den vergangenen Monaten bei den vielen Klageliedern über die Stürmer-Misere zwar nie eine Strophe gewidmet. Am Sonntag konnte er als Stürmer den flotten Takt des intensiv anpressenden ÖFB-Teams aber gut halten, auch mit dem Ball.

David Affengruber präsentierte sich bei seinem Startelfdebüt – wenig überraschend – als sehr ernsthafte Alternative zu den bewährten Kräften.

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Und der erst 19-jährige Christian Zawieschitzky setzte ein lautes Ausrufezeichen im Kampf um die Nummer eins im Tor. Sein Salzburger Teamkollege Nikolas Veratschnig war auch alles andere als ein Fremdkörper im Spiel, obwohl er in dieser Saison gewiss schon stärkere Leistungen auf den Rasen gebracht hat.

Das Duo Seiwald/Xaver bleibt wertvoll

Gleichzeitig zeigen auch jene Spieler, die schon seit langem Fixpunkte in Rangnicks Aufstellungen sind, dass sie sich nicht so einfach verdrängen lassen werden.

Allen voran das zuletzt immer wieder infrage gestellte zentrale Mittelfeldduo bestehend aus Nicolas Seiwald und Xaver Schlager.