ÖFB: Opfer und Profiteur der eigenen Mentalität

Es dauerte höchstens drei Spiele und ein Interview mit Rainer Pariasek, ehe klar war, dass mit der Ankunft Ralf Rangnicks andere Zeiten im ÖFB-Team angebrochen sind.

Nach dem 1:1 gegen Frankreich verzichtete der Deutsche auf Gratulationen. Das Mindset der österreichischen Nationalmannschaft wurde fortan oftmals glasklar kommuniziert: Wir wollen jedes Spiel gewinnen! Und wir können jedes Spiel gewinnen, wenn wir unser Leistungsniveau abrufen.

Opfer der eigenen Mentalität

Nach der 0:1-Niederlage gegen Rumänien kann man zurecht behaupten, dass das ÖFB-Team Opfer der eigenen Mentalität geworden ist.