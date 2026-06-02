Doch ein wenig mit Handbremse?

Der Schein mag trügen, aber man konnte sich in der ersten Hälfte des 1:0-Testspielsiegs gegen Tunesien in der einen oder anderen Szene des Eindrucks nicht erwehren, so mancher ÖFB-Kicker hätte die Handbremse dann doch nicht ganz gelöst.

Dass die ersten 45 Minuten – auch unabhängig vom Ausschluss Konrad Laimers – zu den schwächeren in der jüngeren ÖFB-Vergangenheit gehört haben, steht wohl außer Frage.

Das ist nur menschlich

Sollte der eine oder andere Kicker nicht mit 100 Prozent zur Sache gegangen sein, war das mutmaßlich unbewusst. Die Gründe dafür wären jedenfalls menschlich.

Unmittelbar vor dem Anpfiff mussten Österreichs Teamspieler miterleben, wie sich Christoph Baumgartner verletzte. Wie schwer die Blessur wirklich ist, wird sich herausstellen.

Die Baumgartner-Situation

Dass eine Situation, in der ein Kollege – im Falle des ÖFB-Teams ist man versucht, von einem Familienmitglied zu schreiben – um eine WM-Teilnahme zittert, nicht spurlos an einem vorübergeht, ist klar.