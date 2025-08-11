Die vielen Baustellen der Wiener Austria

Im 15A unterwegs Richtung Generali Arena sitzt ein sichtlich nervöser Vater mit seinem rund 6-jährigen Sohn. Der junge Mann wird zum ersten Mal ins Stadion gehen.

Auf dem Hinweg ringt der Papa dem Sohnemann ein Versprechen ab, er müsse jetzt sein Leben lang Austria-Fan bleiben.

Ein taktisch schlauer Zeitpunkt, tut die Austria beim 0:2 gegen den WAC doch so überhaupt nichts, um neue Herzen zu erobern.

Zwei der bisherigen sechs Saisonspiele haben die Veilchen gewonnen - gegen den georgischen Zweitligisten Spaeri. Ansonsten war da das Cup-Aus gegen Voitsberg, das Remis beim GAK, die Niederlage in einer vogelwilden Partie in Ostrava. Und nun eben der Offenbarungseid gegen die Wolfsberger.

Das Prunkstück Defensive ist ein Problemfall

Die Spaeri-Partien ausgeklammert, hat der FAK in jedem Pflichtspiel mindestens zwei Gegentore kassiert. Das einstige Prunkstück Defensive ist zum Problemfall geworden.

In sechs Pflichtspielen hat Trainer Stephan Helm die Dreierkette in fünf verschiedenen Konstellationen aufgestellt. Nur selten agiert einer der Kandidaten in Normalform.