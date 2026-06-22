Größer kann die Bühne in einem WM-Gruppenspiel nicht sein. Am Montag blickt die Fußball-Welt auf das österreichische Nationalteam. Ab 19 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty >>>

Argentinien – der amtierende Weltmeister, die Nummer eins der Weltrangliste. Lionel Messi – der beste Fußballer aller Zeiten bei seiner letzten WM.

Österreich als große Unbekannte

Viele Millionen werden dieses Spiel verfolgen. Und – seien wir uns ehrlich – die allermeisten von ihnen haben keine Ahnung vom österreichischen Fußball. Viele werden David Alaba kennen, einige Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und vielleicht Konrad Laimer.

Gesehen haben sie die Mannschaft von Ralf Rangnick noch nie.