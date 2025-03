Alte Probleme und eine neue Lösung

So weit, so bekannt. Doch es gibt auch neue Erkenntnisse.

Eine echte Außenverteidiger-Alternative

Etwa den Umstand, dass Patrick Wimmer gegen defensiv eingestellte Gegner eine echte Alternative als Rechtsverteidiger ist.

Und das ist wichtig, weil dieses Land mit konkurrenzfähigen Außenverteidiger ja nicht gerade gesegnet ist.

Die Dichte wird größer

Auch die Tatsache, dass mit Kapitän David Alaba und Xaver Schlager zwei unumstrittene Stammkräfte zurückkehren, ist höchsterfreulich.

Die Dichte an potenziellen Stammkräften bzw. Kickern, die bedenkenlos und ohne Qualitätsverlust eingewechselt werden können, wird immer größer.

Doch die wichtigste Erkenntnis muss dieses Team am Sonntag in Belgrad erst gewinnen: Dass es in einem Do-or-Die-Spiel abliefern kann. Denn das wollte zuletzt nicht so recht klappen.