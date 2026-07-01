1978!? Diesmal haben die Spanier damit angefangen

Die Fußball-WM 1978.

Unbestätigten Gerüchten zufolge kann man ja sogar Schnitzer bei der österreichischen Staatsbürgerschaftsprüfung wettmachen, wenn man Edi Fingers Radiokommentar korrekt zitiert.

Aber – nur um das auch mal festzuhalten – diesmal haben wir nicht damit angefangen. Diesmal waren's die Spanier.

Völlig unbekannt: Das Leben vor Cordoba

Und es geht auch gar nicht um dieses ominöse 3:2 gegen Deutschland, das zwar sportlich bedeutungslos gewesen sein mag, nichtsdestoweniger das Selbstwertgefühl mehrerer Generationen österreichischer Fußballfans definiert hat.

Auch wenn die kollektive Erinnerung diesbezüglich sehr getrübt sein mag, tatsächlich hat das österreichische Nationalteam vor diesem Match in Cordoba fünf andere bei der Endrunde in Argentinien bestritten.

Johann, Hans und Hansi

An das allererste erinnern nun die spanischen Medien. "Contra los nietos de Hansi Krankl", "Gegen die Enkel von Hansi Krankl", schreibt die "Marca".