ÖFB: Rückkehr zum eigenen Anspruch?

Über die beiden Gegentore hätte man wohl noch hinweggesehen. Das Fußballspielen nach 75 Minuten einzustellen, war dem Anlass aber unwürdig.

Mit seinem erlösenden Tor zum 3:3 hat Sasa Kalajdzic den ÖFB vor einer historischen Blamage bewahrt. Sie wäre selbstverschuldet gewesen, und eine komplette Antithese zu jenem Anspruch, den der Teamchef eigentlich verkörpern sollte.

Entwicklung läuft in falsche Richtung

Rangnick ist es in den letzten Jahren gelungen, den Fokus vom Erreichen von Minimalzielen auf die Maximierung des eigenen Leistungspotenzials zu verschieben.

Auch mit ehrlichen Ambitionen kann man auf die Nase fallen - jene Spiele, in die Österreich aber nicht zumindest eine 'fighting chance' hatte, lassen sich aber an einer Hand abzählen. Kritiker sind deshalb zurecht mehr und mehr verstummt.

Ausgerechnet bei einer Weltmeisterschaft scheint diese Entwicklung erstmals seit langem wieder in eine falsche Richtung zu laufen.

Ungewohnte Herangehensweise

Symptomatisch dafür war Rangnicks Analyse nach dem Algerien-Spiel. Auf seiner Pressekonferenz machte er gerade noch davor Halt, Riyad Mahrez nach einem Fußballspiel aus einem Tor einen Strick zu drehen. Dabei hätte sich Österreich gar nicht erst in eine bedrohliche Lage bringen dürfen.

Schon das Auftaktspiel gegen Jordanien hielt man zu lange spannend. Gegen Argentinien war das ÖFB-Team auf eine aufwendige und disziplinierte, letztlich aber konservative Spielweise bedacht.

Von intensivem Pressing - lange das Markenzeichen dieser Mannschaft - war wenig zu sehen. Auch ein klares Offensivkonzept blieb man schuldig. Weil es der Weltmeister ist, mit dem man sich gemessen hat, lässt sich das akzeptieren.

Es braucht bessere Ideen

Gegen Spanien ist Österreich klarer Außenseiter, aber keinesfalls chancenlos. Uruguay hat im letzten Gruppenspiel eine Vorlage dafür geliefert, wie man den Europameister mit taktischen Mitteln ärgern kann: Frühes Stören, starker Druck auf Rodri, eine breit gefächerte Defensive.