Conference League: Für Österreich die neue Champions League

Der Fundus an internationalen Topvereinen ist groß, wenn es nicht gerade die absolute Weltelite sein muss. Mit dem FC Chelsea, der Fiorentina, Real Betis, dem FC Kopenhagen und KAA Gent waren oder sind 2024/25 mehrere interessante Namen im Rennen um den Titel. Schon die Jahre davor waren mit West Ham United, Villarreal, OGC Nice, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Beşiktaş, AS Roma, Union Berlin oder Tottenham immer wieder hochkarätig besetzt. Es mangelt also auch nicht an attraktiven Auswärtsfahrten.

Eine lohnende Alternative

Ja, die Champions League bleibt der attraktivste europäische Bewerb - alleine deshalb, weil sie für österreichische Klubs in der Regel nur schwer erreichbar ist. Sturm Graz würde die Teilnahme in dieser Saison wohl kaum gegen die Erfolge der Rapidler eintauschen wollen.

In Salzburg könnte der ein oder andere Fan vielleicht schon auf andere Gedanken kommen: Der Stimmung im Herbst hätte ein Erfolgslauf gegen schwächere Teams in der Conference League wohl gutgetan. Vielleicht wäre es die Basis für eine weitere Meisterschaft und eine Rückkehr in die Champions League oder Europa League gewesen. Je nach Ausgang der nächsten Wochen lässt sich diese These vielleicht nächste Saison testen.