In der Mannschaft steckt Potenzial, sie bringt es aber nicht konstant genug auf den Platz. Im Lauf der Champions-League-Ligaphase hätte es mit dieser Form wohl wieder einige bittere Niederlagen gesetzt. Wie sich das auf die Stimmung im Verein und die Gesamtleistung auswirken kann, hat das Vorjahr gezeigt.

Wenn man sieben von acht internationalen Spielen verliert und 27 Tore einstecken muss, nimmt man den Spielern ein Stück weit die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Auch der Trainer ist schnell angezählt, die entstandene Unruhe wirft ihren Schatten bis ins Frühjahr.

Finanzieller Beinbruch

Bei Gedankenspielen zum Europacup kommt man am Thema Geld nicht mehr vorbei. Rund 42 Millionen Euro hat Red Bull Salzburg 2024/25 aus diversen Töpfen eingenommen, einen Großteil davon hatte man schon als Startgeld in der Königsklasse sicher in der Tasche. An diese Summe käme man wohl nur mit einem Final-Einzug in der Europa League heran, der Weg ins Viertelfinale würde wohl an die 25 Millionen einbringen.

Es ist ein Einschnitt, der Salzburg weh tun wird. Auch bei der zweiten Einnahmequelle - Spielerverkäufe - wären nach dem "Abstieg" in die Europa League Einbußen vorstellbar. Die Entwicklung könnte aber auch in die andere Richtung laufen. Top-Verkauf dieses Sommers ist bislang Oscar Gloukh für rund 14,75 Millionen Euro, ob des hohen Einkaufspreises fällt der Profit für Salzburg einigermaßen mager aus.

Niedriger war die höchste eingenommene Summe für einen einzelnen Spieler zuletzt in der Saison 2017/18. Zur Frage nach der Ursache für diesen Ausreißer nach unten gäbe es natürlich viel zu diskutieren. Im Vergleich mit den Jahren davor war der Kader der vergangenen Saison qualitativ wohl einfach schlechter.

Top-Verkäufe seit 2016/17 (kolportierte Summen):

Ablösen ohne Boni und Weiterverkaufsbeteiligungen. * Verkäufe nach Europa League Spielzeiten