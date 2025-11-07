Sieg gegen die Go Ahead Eagles und damit erstmals in der Europa League voll angeschrieben (Ergebnis >>>); in der ADMIRAL Bundesliga 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen - für Jubelmeldungen ist es noch zu früh, aber Red Bull Salzburg verlässt das Tal der Tränen. Wie weit die "Bullen" dabei sind, wird sich in den nächsten Wochen weisen.

Dann wird auch klar sein, wer der Nachfolger von Rouven Schröder wird. Wie viel Hilfe die Salzburger dabei vom Global Head of Soccer Jürgen Klopp brauchen, macht man sich traditionell intern aus. 90minuten analysiert dennoch, was der neue Geschäftsführer Sport können muss, um Wirtschaftspendant Stephan Reiter zu ergänzen.

Generell gilt: Wenn ein neuer Sportchef gesucht wird, soll er zuweilen eine Vereinsphilosophie entwickeln oder wieder finden. Diese Aufgabe bleibt dem neuen starken Mann an der Salzach weitgehend. Die "Bullen" stehen für junge, hungrige Spieler und Dominanz, Umschaltspiel sowie hohes Pressing.

Und das Verkaufen der Kicker funktioniert noch immer. Die Sommereinnahmen von kolportierten 65 Millionen Euro sind mit den Hochzeiten nach dem Europa-League-Halbfinale vergleichbar. Mit Joane Gadou, Maurits Kjaergaard, Sota Kitano, Kerim Alaijbegovic oder Clement Bischoff - und wie sie alle heißen - gibt es eine Reihe an Kickern, die recht sicher in den kommenden Jahren viele Millionen bringen.