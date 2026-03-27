These: Wer keine Quali spielt, sollte nicht in den WM-Kader

Georg Sohler: Wenn der Schiri am 17. Juni Österreichs WM-Spiel gegen Jordanien anpfeift, wird es fast auf den Tag genau vier Jahre her sein, dass Rangnick Österreich erstmalig in einem Spiel betreut hat. Dazu kommen zehn Jahre Rangnick/RB-Fußball in Österreich.

Spieler wie Konrad Laimer, Xaver Schlager oder Nicolas Seiwald spielen diesen Fußball seit Akademiezeiten. Das ist insgesamt genug Vorlaufzeit für den Plan A. Dieser ist prinzipiell gut, hängt aber natürlich von Präzision und Konsequenz ab – und dem Gegner.

Einen echten Plan B sieht man seit Jahren nicht, außer mehr Weitschüsse und die klassischen hohen Bälle in den Strafraum, je länger es 0:0 und je besser der Gegner steht. Das müssen diese Spieler wirklich nicht trainieren. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man das just gegen Südkorea und Ghana machen sollte. Diese stehen qualitativ über den WM-Gegnern Jordanien und Algerien, aber unter Argentinien.

Vielleicht wäre es ja auch besser, weniger über Taktik als über Drucksituationen nachzudenken. Stand es zuletzt Spitz auf Knopf und war die Erwartungshaltung hoch, tat man sich schwer, siehe Achtelfinale gegen die Türkei, die Relegation gegen Serbien oder die mögliche vorzeitige Quali.

Harald Prantl: "Plan A" ist die Identität dieser Mannschaft. Und das ÖFB-Team mit – vergleichsweise kann man das ja fast schon sagen – Langzeit-Teamchef Rangnick zeichnet aus, diese Identität verinnerlicht zu haben, in den Abläufen eher wie eine Vereinsmannschaft zu agieren.

Ich bin überzeugt, der Teamchef wird etwas ausprobieren. Einerseits werden das taktische Nuancen sein, die dem gemeinen Fan vielleicht gar nicht so auffallen. Andererseits wird er – der Kader für diesen Lehrgang hat es ja schon vorweggenommen – neue Spieler ausprobieren und ausloten, wie gut diese in das funktionierende System passen.

Und eine Sache noch, lieber Georg, dass Südkorea und Ghana qualitativ über Algerien stehen, wage ich zu bezweifeln. Lasst uns nicht schon wieder den Fehler machen, irgendwelche Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Georg Sohler: Qualitätsvergleiche von Kontinenten sind mit Sicherheit schwierig. Der algerische Kader ist der teuerste der drei, bei Weltmeisterschaften haben die anderen eher aufgezeigt. Wenn die drei Nationen zehn Mal jeder gegen jeden spielen, werden am Ende wohl alle ähnlich viele Punkte haben.

Bei einer Aussage bleibe ich aber: Ich wüsste nicht, welchen taktischen Plan B ich gegen diese Teams testen sollte.