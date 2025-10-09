These: Rangnick muss sich auf eine fixe Nummer eins festlegen!

Harald Prantl: Wie einfach wäre eine Fußball-Welt, in der Ralf Rangnicks Vertragsverlängerung von der Zuschauerzahl gegen San Marino abhängen würde... Okay, dass das Volk seiner Fußball-Nationalmannschaft Liebe entgegenbringt, ist sicher kein Nachteil, mehr aber auch nicht. Dass der ÖFB gut beraten wäre, das Thema Teamchef-Zukunft nicht offen mit zur WM zu nehmen, ist klar. Dass sich Rangnick aber vorzeitig über die Endrunde hinaus an den ÖFB bindet, ist aktuell ziemlich unwahrscheinlich. Wenn das Turnier endet, wird der Deutsche 68 Jahre alt sein. Gut möglich, dass er dann noch einmal eine Chance sieht, über Jahre hinweg bei einem großen Klub etwas zu entwickeln.

Michael Fiala: Der ÖFB sollte seine Energie in Sachen stecken, die auch eine Aussicht auf Erfolg haben. Ralf Rangnick hat gefühlt 20 Mal erklärt, dass er vor der WM seinen Vertrag sicher nicht verlängern wird. Im Gegenteil: Er hat sogar erklärt, dass er mit dem Tag, an dem das Team die Qualifikation nicht schaffen sollte, Geschichte ist. Zu dem muss man wissen: Rangnick hat im ÖFB-Präsidium nicht nur Freunde. Die Spiele gegen Slowenien und Serbien haben gezeigt, wie schnell Kritik, auch aus dem Präsidium, laut werden kann. Und nicht zuletzt: ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll will jegliche Unruhe vermeiden. Und er wird den Teufel tun, dass man mit dem Thema Vertragsverlängerung jetzt eine Unruhe in den Verband bekommt.