Ratlosigkeit

In Hütteldorf hat sich dann auch Ratlosigkeit breit gemacht. Interne Analysen bei Rapid, so die 90minuten-Informationen, warum es nicht mehr läuft, hätten kein klares Bild ergeben. Einige Leistungsträger sind das Gegenteil von dem, was sie noch im Herbst vermittelt haben. Und Trainer Klauß hat die negative Entwicklung wochenlang schöngeredet.

Und wäre das nicht schon alles schwer genug, gibt es nach dem GAK-Match eine Länderspielpause, also der "perfekte" Zeitpunkt, um einen Trainerwechsel innerhalb einer Saison durchzuführen. Natürlich hat sich auch schon Sportdirektor Markus Katzer seine Gedanken gemacht, und sich auf die diversen Szenarien vorbereitet. Vor allem auf jenes, wenn man Robert Klauß von seiner Funktion beurlauben müsste.

Und da geistert bereits seit einigen Tagen ein bekannter Name als interner, grün-weißer Wunschkandidat herum: Peter Stöger. Der aktuelle Sportdirektor von Admira Wacker wollte sich auf Anfrage von 90minuten dazu jedenfalls nicht äußern.

Die Hoffnung lebt

Noch aber steht die Hoffnung im Vordergrund, dass sich Rapid nach den turbulenten Tagen mit dem eiligen Rauswurf von Marcus Knipping und den unschönen Bildern aus Hartberg mit zwei (souveränen) Siegen zumindest vorerst aus der Krise schießt und Klauß (vorerst) den Job rettet.

