Bundesliga TV-Vertrag: Der größtmögliche Spatz

Der Schock saß tief

Der Schock saß tief. So tief, dass die persönliche Enttäuschung einiger Protagonisten auch zu irrationalem Verhalten geführt hat. So soll die Gesprächsbasis zwischen der Liga und Sky auf dem Nullpunkt angekommen sein, und man musste sich erst wieder sammeln.

Der "Gegenschlag" ließ aber nicht lange auf sich warten. Ende Mai verkündete die Liga, den Weg der Eigenvermarktung zu gehen. Als Pokerspiel wurde die Ankündigung von Ligaboss Christian Ebenbauer oftmals bezeichnet. Doch Ebenbauer meinte es ernst, präsentierte intern Business-Pläne und stockte die Geschäftsstelle mit einem Experten in diesem Bereich auf.

Die Zustimmung bröckelte

Die Liga schien zunächst gewillt, den mutigen Weg zu gehen. Zumindest ein paar Wochen lang. Doch dann bröckelte die Zustimmung. Immer mehr Zweifel wurden laut, ob in der Kürze der Zeit so ein neuartiges Projekt erfolgreich umgesetzt werden könne. Und auch Ligasponsor Admiral fürchtete um seine Sichtbarkeit, und macht daraus kein Geheimnis.

Die Zweifler wurden mehr, doch Ebenbauer ging seinen Weg unbeirrt weiter. Die Eigenvermarktung sei die einzige Alternative, wenn sich an den Angeboten nichts ändere.

".. dann hätten wir mit schlechterem Ergebnis abgeschlossen"

Die Zeit drängte, und es spitzte sich Ende August dann schließlich immer mehr zu. Eine weitere Klubkonferenz brachte zunächst kein Ergebnis. Weder ein "Ja" zur Plattform, noch eines für den TV-Vertrag mit Sky.

Wenige Tage später war klar: Sky bekommt den Zuschlag, einige Rechte aus dem Vertrag wurden jedoch wieder an die Klubs übertragen.