Alle seien fokussiert, man arbeite konzentriert und die Vorbereitung auf den ersten möglichen Showdown in Hütteldorf verlaufe wie vor jedem anderen Spiel auch. Zitat Ende. Wenn man der deutschen Sprache nicht mächtig ist und Säumel über die Begeisterung der Fans oder die Atmosphäre im Stadion sprechen hört, wäre man geneigt zu glauben, er redet gerade über den Speiseplan in der Kantine am Trainingsgelände.

Dieser Langmut, dieser stoische Zugang bei öffentlichen Auftritten, brachte dem Trainer anfangs viel Kritik ein. Diese Art würde sich negativ auf die Mannschaft auswirken, die ohnehin psychologisch nach all den Abgängen schon in den Seilen hängen würde. Die Ergebnisse blieben zwischendurch aus und einige Spieler waren ganz offensichtlich in dieser Zeit nicht ganz auf der mentalen Höhe.

Plötzlich liegt in der Ruhe die Kraft

Säumel blieb sich aber treu. Er ließ bei Pressekonferenzen zwar den einen oder anderen Satz fallen, den man als Motivationsgeste deuten konnte. Wie er nach außen auftrat, blieb aber unverändert. Man kann in die Kabine einer Fußballmannschaft abseits von Instagram-tauglichem Siegesgeschrei und hart an der Schmerzgrenze vorbeischrammendem Co-Trainer-Motivationsgerede, nicht hineinschauen.

Dort scheint aber irgendwas ganz gut zu funktionieren. Und wie es im Fußball oft so ist, erweisen sich im Laufe der Zeit Dinge, die zuerst skeptisch betrachtet wurden, später als gar nicht so schlecht. In der Ruhe liegt die Kraft – selten hat ein Spruch besser gepasst als zur aktuellen Situation des SK Sturm.

Auch nach noch so turbulenten Spielen, wie der 0:1-Heimniederlage gegen die Austria, lässt sich Jürgen Säumel nicht zu einer emotionalen Nachbetrachtung hinreißen. Das ist im und um den Klub sonst kaum jemandem gelungen. Genauso bleibt der Mann an der Linie bei sich, wenn gerade Red Bull Salzburg mit 4:2 vor einem Tollhaus in Liebenau abgefertigt wurde.

Stabilität bringt Sturm wieder in die Spur

Die anfangs kritisierte Attitüde von Säumel, ist plötzlich etwas, das Stabilität ausstrahlt. Und vielleicht war es genau das, was in der Phase der taumelnden Mannschaft, als wesentliche Akteure wie Otar Kiteishvili oder Gregory Wüthrich ganz offensichtlich neben den Schuhen standen, Sturm wieder in die Spur gebracht hat. Der Coach ist stabil. Alles, was passiert, passiert hinter dieser Wand.