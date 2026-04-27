"Wir sind noch immer die beste Mannschaft im Frühjahr", gab Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch nach dem ermurksten 1:1 am Sonntag gegen die Austria zu Protokoll. Schaut halt nicht so aus, kann man ohne despektierlich zu sein, darauf entgegnen.

Und: Der LASK gewann derweil in Hartberg mit 5:1 und ist damit jetzt punktgleich mit den Grazern an der Tabellenspitze. Die Linzer haben außerdem das Sternchen, das bedeutet, bei gleich vielen Punkten sind sie vorne.

Sturm hat es in den letzten drei Spielen im Titelkampf nicht mehr in eigener Hand und ist auf Umfaller der Kühbauer-Elf angewiesen. Die Favoritenrolle ist also spätestens nach Runde 29 auf die Gugl gewandert.

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Zu wenig Substanz für Titelanspruch

Was Sturm aktuell zeigt, ist offensiv einfach zu wenig, um ernsthaft den Anspruch auf die Meisterschaft anzumelden. Keine Durchschlagskraft, keine Torgefahr in der Box und Spiele, die wirklich nur mit viel Liebe zum Klub durchzustehen sind. Was die Nordkurve auch Woche für Woche mit aller Kraft versucht, um der zahnlosen Mannschaft Leben einzuhauchen.