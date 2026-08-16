Sturms Bankguthaben

Sturm mühte sich am Samstag gegen Altach lange, nur mit Glück und wegen eines überragenden Daniil Khudyakov gingen die Grazer ohne Gegentreffer in die Pause.

Das Spiel gegen Fenerbahce schien der Ingolitsch-Elf noch in den Knochen zu stecken, die Vorarlberger waren in allen Belangen besser.

Wechselspieler entscheiden Spiele

Nach einer Stunde aber wechselte Fabio Ingolitsch und brachte Szymon Włodarczyk und Seedy Jatta für die an diesem Abend ohne Wirkung gebliebenen Nelson Weiper und Axel Kayombo. Und prompt fand ein anderes Fußballspiel statt.

Vor allem Jatta brachte viel Schwung in den Angriff, Sturm kam zu immer mehr Standard-Situationen und schließlich zum 1:0 zehn Minuten vor Schluss. Torschütze: Seedy Jatta.