Sturm in Europa: Emotionale Rückkehr nach Liebenau

Und er hat am Donnerstag gegen die Rangers alles richtig gemacht. Mit dem Startelf-Debüt von Belmin Beganovic Mut bewiesen und belohnt worden, sein Wunschstürmer Maurice Malone, der entscheidend zum Führungstreffer beigetragen hat, kommt immer besser zur Geltung und er hat zu den richtigen Zeitpunkten gewechselt. Zum Beispiel den strauchelnden Tim Oermann rechtzeitig erlöst, der von Djeidi Gassama auf seiner rechten Seite ziemlich auseinandergenommen wurde. Jeyland Mitchell kam zu seinem Debüt für Sturm und sorgte gleich für ein Raunen im Publikum, wirft der gute Mann den Ball beim Einwurf scheinbar mühelos von der Coachingzone zum Elferpunkt.

Kommunikation und Kooperation gefragt

In der Länderspielpause Mitte Oktober wird es eine eingehende Kaderanalyse geben, wie Jürgen Säumel vor dem Rangers-Spiel bei "BlackFM" angekündigt hat. Nachdem ausreichend Spiele ins Land gezogen sind, wird hinsichtlich der Wintertransferperiode analysiert, wo es hakt, wo man reagieren sollte und ob der eine oder andere Spieler eventuell durch eine Leihe zu mehr Spielpraxis kommen könnte.

Man wird unter anderem zu der Erkenntnis gelangen, dass es auf der rechten Abwehrseite eine Baustelle gibt. Der Cheftrainer und sein Team bauen mehr und mehr Vertrauen auf und es bleibt zu hoffen, dass es in der Winterübertrittszeit dann nach innen und außen eine bessere Kommunikation bei Sturm geben wird, als das im Sommer der Fall war.

Dass Säumel weiß, was er tut, sollte langsam allen klar sein. Wenn die sportliche Leitung es schafft, mit ihm gemeinsam die richtigen Entscheidungen zu treffen und das nach außen auch ausreichend gut zu erklären, dann steht einer erneut erfreulichen Saison für den SK Sturm wenig im Weg. Und die hysterischen Wutposter, die in den letzten Wochen ihr Unwesen trieben, würden auch ganz schnell wieder in ihren Löchern verschwinden.

Jürgen Pucher ist Buchautor, Politikwissenschaftler, Fußballjournalist und praktizierender Sturmfan in Wien. Der Steirer war Mitgründer der Fanplattform Sturm12.at. Seit 2015 ist Pucher als Betreiber des Podcast BlackFM aktiv, der sich den "Schwoazn" widmet. Für 90minuten.at schreibt er in regelmäßigen Abständen die Kolumne "12 Meter".