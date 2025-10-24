Sturm Graz: Europacup ist nicht Bundesliga

Und ganz vorne zeigte sich, dass es allen eingesetzten Stürmern an diesem Abend an der Fähigkeit fehlte, gegen ein starkes Innenverteidiger-Duo die Bälle festzumachen und die Luftduelle für sich zu entscheiden. Letztere verlor Sturm nahezu zu 100 Prozent, in der Ballbehauptung sieht die Statistik kaum besser aus.

Sinnbildlich für den am Ende gebrauchten Abend in Schottland manifestierte sich all das in der Person Tochi Chukwuani, der zum wiederholten Male im Zweikampf zu spät kam und schließlich mit offener Sohle das Bein des Gegners statt den Ball traf. Er flog dafür völlig zurecht vom Platz. Die eingangs erwähnte Passivität war an ihm das ganze Spiel besonders gut zu sehen. Seine guten Momente, die er hatte, weil er ein hoch veranlagter Fußballer ist, machte er durch zögerliche und am Ende falsche Entscheidungen sofort wieder kaputt.

Boring Celtic Park

Jürgen Säumel sollte nach dem Spiel sagen, solche Spiele würden seine Mannschaft stärker machen, es gäbe so viel daraus zu lernen. Stimmt ganz sicher, in erster Linie gilt es bei Sturm aber am Mindset zu arbeiten und die Unsitte der Erstarrung nach Führungen schleunigst auszutreiben. Torschütze Horvat hielt im Interview nach dem Spiel fest: Wir waren nicht vorsichtig genug. Mit ihm sollte Säumel als erstes reden, war doch das glatte Gegenteil der Fall.

An personellen Schrauben in der Abwehr kann erst im Winter gedreht werden und in der Offensivabteilung muss der Sturm-Coach seinen Leuten verdeutlichen, dass sie viele Voraussetzungen für mehr Präsenz und Durchschlagskraft hätten, diese aber auch abrufen müssten. Gegen den WAC und Rapid folgen die Liga-Probegalopps, bevor es gegen Nottingham zur nächsten Europacup-Bewährungsprobe kommt.

Eine abschließende Anmerkung noch zum sagenumwobenen Celtic Park. Auch dort zeigt sich, wie verwöhnt österreichische Stadionbesucher von den großen Fangruppen dieses Landes sind. Auf der Insel herrscht nicht nur in der Premier League, sondern auch in Schottland gepflegte Langeweile auf den Rängen. Ab und an einmal ein Raunen, ein kleiner Lärm nach dem Torerfolg und 15 Minuten vor dem Ende geht der Schotte nachhause. How boring.

Jürgen Pucher ist Buchautor, Politikwissenschaftler, Fußballjournalist und praktizierender Sturmfan in Wien. Der Steirer war Mitgründer der Fanplattform Sturm12.at. Seit 2015 ist Pucher als Betreiber des Podcast BlackFM aktiv, der sich den "Schwoazn" widmet. Für 90minuten.at schreibt er in regelmäßigen Abständen die Kolumne "12 Meter".