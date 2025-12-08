Sturm Graz: Der Vecchio Capitano geht in die Offensive

Dabei ginge es in erster Linie um ein fehlendes Vertrauensverhältnis und mangelnde Kommunikation zwischen dem Trainer und dem Sportchef. Was seit Wochen kolportiert wurde, kam nun in voller Härte ans Tageslicht. Da sind zwei am Werk, die nicht miteinander können. Und während Parensen wie immer wortlos im Hintergrund blieb, begann Jürgen Säumel das Heft in die Hand zu nehmen.

Schonungslose Kritik

Und seine Spieler lieferten ihm mit dem Derbysieg die Möglichkeit dafür, das noch weiter zu versuchen. Weil, eines war auch klar: Hätte Sturm diese Partie nicht gewonnen, wäre sich das für Säumel wohl nicht mehr ausgegangen, was aus dem Verein im Vorfeld auch relativ offen so bestätigt wurde. Wie schon in der letzten Saison zog der Cheftrainer, wie es sich für eine Sturmlegende gehört, aber mit einem Derbysieg den Kopf aus der Schlinge.

Seine Mannschaft ließ erstmals seit langem wieder spüren, dass es auch anders geht. Und Säumel nutzte diesen Sieg nicht dazu, wieder mit ein paar Floskeln alles seinen Gang gehen zu lassen. In der Stunde des Erfolgs stellte er sich vor die Mikrofone und hielt für seine Verhältnisse eine Brandrede.

Es fehle eine Vertrauensbasis im Verein, der Kader habe Baustellen und so könne es jedenfalls nicht weitergehen. Bumm. Offene Kritik, in erster Linie in Richtung Sportchef Parensen, die man so noch nicht gehört hat. Es war eindeutig zu spüren, dass Jürgen Säumel jetzt in die Offensive geht, agieren statt reagieren will.

Probleme liegen am Tisch, Entscheidungen sind gefragt

Und das ist auch wichtig und richtig. Die Dinge, die er angesprochen hat – einen unausgeglichenen Kader und eine fehlende Vertrauensbasis zu Michael Parensen - waren Beobachtern schon länger klar, ausgesprochen wurden sie aber nicht. Jetzt liegen sie am Tisch und es gibt zumindest einen Ansatzpunkt, um die Probleme auch anzugehen.