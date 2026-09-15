Sturm gegen LASK: Nachschlag(er)

Erste Reihe fußfrei konnte man im Nachgang beobachten, wie wenig im Fußballumfeld noch differenziert wird. Alle Probleme der letzten Zeit waren auch gegen den LASK noch zu sehen. An diesem Sonntag wurden sie aber durch eine leidenschaftliche Leistung kaschiert und der Gegner blieb zudem unter seinen Möglichkeiten.

So oder so – den Motivationsschub nimmt man in Graz vor dem schweren Europa-League-Auftakt am Mittwoch gegen Stade Rennes (21 Uhr im LIVE-Ticker) sicher gerne mit.

Verlieren ohne Würde

Ja, der amtierende Meister kann sicher besser spielen als am Sonntag in Graz. Und vielleicht hätte die Elf von Dietmar Kühbauer an einem "normalen" Tag so ein Spiel auch nicht verloren. Aber so ist das eben im Fußball. Es gewinnt nicht immer die Mannschaft, die theoretisch das größere Potenzial hat. Tritt ein solcher Fall ein und ist man noch dazu der heimische Champions-League-Teilnehmer und regierende Doublesieger, stünde es einem gut zu Gesicht, eine solche Niederlage während und nach dem Spiel mit Anstand und Würde zu begleiten. Aber so etwas ist halt des Kühbauers Sache nicht.

Nach dem üblichen Gezeter in der Coaching Zone folgte ein zynisch bis überheblich ausgefallenes Interview nach Schlusspfiff, mit Seitenhieben wie "hoch und weit bringt Sicherheit" über das wenig spielerisch geprägte Auftreten von Sturm. Kühbauer zeigte wieder einmal sein weithin bekanntes Gesicht. Die billige Wuchtl macht er lieber als das Wertschätzen seiner Gegner. Flapsiges Daherreden ist ihm näher als die Grundregeln des guten Benehmens und des Anstands.

Bei seinem Spieler Saša Kalajdžić könnte er sich anschauen, wie man trotz Enttäuschung ohne Häme zum Ausdruck bringt, was Sache ist. Aber er wird sich auf seine alten Tage wohl nicht mehr ändern, der Didi. Und deswegen wird er – Erfolge hin oder her – weltberühmt in Österreich bleiben und kein Mann von Welt mehr werden.

No go, Fabio!

Auch nicht weltmännisch war der Sturmtrainer schon vor dem Spiel. Er gab bei der Pressekonferenz am Freitag über Stürmer-Neuzugang Oumar Diakité Folgendes zum Besten. Er hätte "...aber speziell auch eine menschliche Fähigkeit und Fertigkeit, die ich bei Afrikanern kaum so gesehen habe...". Na bumm.

Das ist nichts anderes als eine glasklar rassistische Aussage. Es ist eine rassifizierende Verallgemeinerung zu "Afrikanern", zu einem Kontinent mit 50 Staaten und unzähligen dazugehörigen Gesellschaften. Und das individuelle Lob zu den sozialen Fähigkeiten des Spielers schreibt der gemeinten Gruppe implizit ansonsten dabei Defizite zu. Um nur die offensichtlichsten Blödheiten dieses Statements hervorzustreichen.