Stadionausbau Liebenau: Keine Lösung mit der KPÖ?

Die anderen Player sind nicht ganz aus der Kritik zu entlassen. Christian Jauk hat mitunter wenig Gespür für diplomatisches Vorgehen, die richtige Tonalität oder die richtige Strategie, und der GAK hat mehrere Jahre gebraucht, um seine Paranoia, von Sturm übervorteilt zu werden, endlich abzulegen.

Lösung: Gesellschaft mit allen

Die Koalitionspartner von Elke Kahr, die Grünen und die SPÖ, wären im Grunde im Sinne einer Lösung unterwegs, haben aber innerhalb der Stadtregierung offenbar keinen Hebel, die KPÖ in eine Lösung hineinzuzwingen. Und derweil ergötzt sich der blaue Landeshauptmann am Chaos seiner politischen Gegner und wiederholt gönnerhaft, sobald man sich in Graz geeinigt hätte, wäre er mit seinem Beitrag zur Stelle. Schriftliche Zusage gibt er allerdings keine her.

Wie soll dieses jämmerliche Theater nun doch noch einer Lösung zugeführt werden? Im Grunde wäre es nicht so schwer: Eine Betreibergesellschaft, in der alle drinnen sitzen, die eingezahlt haben. Stadt, Land und Vereine. Wer zahlt, schafft gemeinsam an. Die Stadt bleibt Eigentümerin, die KPÖ muss deshalb keine ideologische Schnappatmung bekommen und alle gemeinsam profitieren oder haften, je nach Geschäftsgang.

Es darf von gewählten Volksvertreter:innen, die eine Reihe von Experten um sich haben, verlangt werden, auf den Vorschlag der Vereine bei der nächsten Zusammenkunft mit einem solchen, vernünftigen und für alle verträglichen Gegenvorschlag zu reagieren. Außer, eine der beteiligten Gruppen ist an einer Lösung nicht interessiert. Dann wird man auch die nächsten 100 Gipfel ohne Ergebnis bleiben.

Jürgen Pucher ist Buchautor, Politikwissenschaftler, Fußballjournalist und praktizierender Sturmfan in Wien. Der Steirer war Mitgründer der Fanplattform Sturm12.at. Seit 2015 ist Pucher als Betreiber des Podcast BlackFM aktiv, der sich den "Schwoazn" widmet. Für 90minuten.at schreibt er in regelmäßigen Abständen die Kolumne "12 Meter".