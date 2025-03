Grazer Derby: Ohne Salz in der Suppe

Fazit: Mehrere Anklagen, ein Schwerverletzter und ein ordentlicher Imageschaden für den Grazer Fußball. Eine überzogen hysterische Presse tut ein Übriges und die Grazer Stadtpolitik nutzt das Ganze, um politisches Kleingeld zu wechseln. Für diese Hooligans soll man ein Stadion bauen?

Ein Spiel, unnötig wie ein Kropf also. Und die Partie führte in Folge - der GAK wurde inzwischen wieder erstklassig - nicht nur zu teils notwendigen, teils fragwürdigen Sicherheitsumbauten in Liebenau. Sie zog auch nach sich, dass Sturm bei diesem GAK-"Heimspiele" auf sein Kartenkontingent verzichtet und kein organisierter Auswärtssupport im Stadion stattfindet.

Rivalisierende Fans sind die Derby-Würze

Kurz sah es noch so aus, als könnte es noch eine Lösung für eine organisierte Unterstützung durch die Sturm-Fangruppen am Sonntag geben, am Ende hieß es aber: Behörden und Vereine konnten sich auf keine Lösung verständigen. Die Nordkurve wird also zu einer normalen Sitzplatztribüne umfunktioniert und das nimmt dem Spiel die Faszination. Gerade erst im letzten Wiener Derby war zu beobachten, wie sehr diese emotionalen Spiele leiden, wenn nur eine der beiden Fangruppen anwesend ist. Genau so wird es sich am Sonntag um 17 Uhr in Graz verhalten.

Außer dem ewig gleichen medialen Beiwerk mit Rückblicken, Legenden-Zitaten und Nostalgie-Blabla, ist das Derby ohne beide Fangruppen im Stadion nur ein Spiel zwischen dem Tabellenführer und einem Tabellennachzügler. Solche Ereignisse leben von der Reibung, der Energie und der besonderen Atmosphäre vor Ort. Fällt das weg, verliert ein Derby das, was es besonders macht. Es ist wie eine Suppe ohne Salz.