Grazer Derby: Der Riese schläft wieder

Cican Stankovic ernannte vor dem Grazer Derby am Sonntag den GAK zum schlafenden Riesen, der langsam erwacht. Eine Ankündigung, die schon nach sehr kurzer Zeit sehr schlecht gealtert ist. Sechs Mal musste der rote Schlussmann im Duell gegen Sturm hinter sich greifen.

Mit dem 6:1 egalisierten die Schwoazn den höchsten Sieg im Stadtderby in der modernen Bundesliga-Historie. Und das in einem Spiel, das die komplette Palette der emotionalen Hochs und Tiefs parat hatte.

Aufgeheizte Rote, charakterstarke Schwoaze

Sturm startete schlecht, geriet in Rückstand und eine mehr als unglückliche Aktion brachte Goalie Daniil Khudyakov ins Krankenhaus. Jacob Italiano war den Tick zu spät, traf kurz den Ball und dann leider Khudyakovs Bein – Bruch des Unterschenkels, die Saison ist für ihn wahrscheinlich vorbei.