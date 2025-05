Für Sturm geht es um mehr als den Titel

Die Stunde des Sportchefs schlägt

Im Sommer steht zudem mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein signifikanter Umbruch im Team an. Es wird die Stunde des Michael Parensen sein. Der Sportchef macht mittlerweile den Eindruck, sich gut eingelebt und im Verein etabliert zu haben. Gemessen wird er aber am Kader, den er über den Sommer zusammenstellt.

Dieser wird so oder so viele Neuerungen beinhalten. Wie viel Zeit die neue Gruppe bekommt, bis sie funktioniert, wie viel Kredit der Sportchef haben wird, bevor ihm Kritik für etwaige ausbleibende Resultate am Beginn der Meisterschaft entgegenschlägt - all das wird auch davon abhängen, ob Sturm als Meister in die neue Spielzeit geht oder nicht.

Vergleiche dieser Art zu ziehen, ist ein schwierige Angelegenheit und vielleicht sogar ein wenig unfair. Aber ich behaupte, dieses Finale gegen den WAC in der Saison 2024/25 wird mittel- und langfristig noch größere Auswirkungen haben als jenes in der Vorsaison gegen Austria Klagenfurt. An dieser Weggabelung am 24. Mai 2025 entscheidet sich die Grundstimmung rund um den Verein für die nächsten Monate.

Die Sparefrohs in Messendorf

Es bleibt zu hoffen, dass die Entscheidung von Sturm gegen eine Meisterfeier am Hauptplatz kein schlechtes Omen ist. Gleich nach dem Spiel am Stadionvorplatz will man einen etwaigen Titel zelebrieren. Familien mit Kindern, vor allem aus den Bezirken abseits von Graz, schließt eine Party Samstagabend anstatt Sonntagnachmittag mehr oder weniger aus.