Entscheidung bei Sturm: Es wird keinen Gewinner geben

Und dann geht es bei all dem um Präsident Christian Jauk und seinen Vorstand, der sicher nach dem Doppelabgang von Andi Schicker und Christian Ilzer versucht hat, alle Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen.

Bei den letzten beiden wichtigen Jobs haben sich Jauk und Co aber schlichtweg geirrt.

Nichts kam überraschend

Und wir haben einen Zustand, der nicht erst jetzt offensichtlich wurde, sondern einen, der sich seit Monaten in all diesen Bestandteilen abgezeichnet hat. Spätestens als nach einer angekündigten Kaderanalyse in der Oktober-Länderspielpause noch immer alles beim Alten blieb, keinerlei Selbstreflektion der sportlichen Leitung stattgefunden hat und weiterhin offensichtliche Baustellen geleugnet wurden, hätten beim Präsidenten alle Alarmglocken schrillen müssen.

Geschehen ist nichts. Jetzt steht die nächste Transferperiode vor der Tür und Messendorf ist eine Baustelle. Anstatt gemeinsam an einem Strang zu ziehen und die notwendigen Adaptierungen im Kader auf den Boden zu bringen, rauchen die Köpfe im Vorstand, wie man denn nun da rauskommen könnte.

Und sie rauchen wie erwähnt zu spät. Seit Sommer war absehbar, dass das alles nicht in die richtige Richtung gehen könnte. Aber wie schon damals, als sich der Abgang von Schicker und Ilzer seit Monaten angekündigt hat, ist der Verein nicht darauf vorbereitet.

Beide raus?

Jetzt steht man da, überlegt hektisch, was zu tun ist und hat vor allem keine Alternativen parat, für etwaige Veränderungen beim Personal.

Dazu kommt: ein einzelner Eingriff, also die Trennung von Sportchef oder Trainer, würde das Problem nicht lösen. Der Output von Beiden ist ungenügend, beide machen zudem nicht den Eindruck, als hätten sie das Potenzial, die notwendige Kehrtwende hinzukriegen.