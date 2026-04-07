Blockiertes Spitzenspiel

"Ist es das, was ihr wollt?", fragten die Sturm-Fans am Ostersonntag in Wien in Richtung Bundesliga. Ausschlaggebend für diese und einige weitere Botschaften während des Schlagerspiels der 25. Runde in Hütteldorf war der leere Block West auf der anderen Seite des Stadions.

Wegen diverser Dodl-Aktionen weniger Grüner verhängte die Liga wie bekannt eine Sektorsperre gegen die komplette Fanszene von Rapid. "Aus unserer Sicht können Aktionen Einzelner, egal wie man zu ihnen steht, niemals solche Kollektivstrafen rechtfertigen", schrieb die Grazer Fanszene auf ihrem gemeinsamen Portal "kollektiv1909".

Schaden für die Liga

Die Vereinigung der organisierten Sturm-Fans führte außerdem ins Treffen, dass dies nur ein weiterer Schritt in Richtung einer generell härteren Gangart gegenüber Ultras im Fußball sei. Dazu kämen Vorverurteilungen, plumpe moralische Empörung und eine auf Clickbaits abzielende reißerische Medienberichterstattung.