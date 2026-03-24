Zwei Koreaner in Wien: "Das Mindset ist anders"

"Ansa-Lee" und "Zwara-Lee" nennen sie die Austria-Fans in der Reihenfolge ihrer Ankunft in Wien-Favoriten liebevoll.

Seit dem Sommer spielen Kang Hee Lee (24) und Taeseok Lee (23) im violetten Trikot. Innerhalb des Vereins hat man sich übrigens auf "Lee" und "Tae" geeinigt.

Nach dem unspektakulären Leih-Engagement von Jin-hyun Lee in der Saison 2017/18 sind sie die Südkoreaner Nummer zwei und drei, die für den FAK auflaufen.

90minuten hat die beiden Lees gemeinsam mit ihrem Dolmetscher Seung-Hwan Hwang getroffen und mit ihnen über das Leben in Europa sowie das südkoreanische Nationalteam gesprochen.