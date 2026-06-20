So denkt Argentinien über das ÖFB-Team

Während sich Österreich beim WM-Auftaktsieg gegen Jordanien als Favorit mehr mühen musste als erwartet, hatte Argentinien mit Algerien leichteres Spiel.

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Nach dem ersten Spieltag ist jedenfalls eines klar: Die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich die Gruppenphase übersteht, beträgt knapp 95 Prozent.

Doch noch ist es längst nicht so weit. Zunächst geht es gegen Argentinien und ein Duell mit Superstar Lionel Messi (Montag, 19 Uhr im LIVE-Ticker). Das wird unter allen Umständen ein komplett anderes Spiel.

Das fängt schon beim Personal an: Wer sich den Kader von Jordanien angesehen hat, muss lange nach bekannten Namen suchen.

Algerien ist trotz des verpatzten Auftakts alles andere als ein Jausengegner, angesichts von Kapazundern wie Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) und Co. Bei Argentinien ist das alles leichter.

Die Weltstars aus Argentinien

Denn die meisten Menschen kennen die Stars der Albiceleste. Angeführt von Supermegastar Lionel Messi, gespickt mit großen Namen wie Lautaro Martínez (Inter Mailand) oder Alexis Mac Allister (Liverpool), wird schnell klar: Hier sind Alaba und Co. (krasse) Außenseiter.