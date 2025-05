Schlagenhaufen: "Wir haben den Zugang zur Mitgliedschaft niederschwellig gemacht, haben das Thema zusätzlich emotionalisiert."

Mitglied des FK Austria Wien zu werden, ist so einfach wie noch nie. Das war nicht immer so. Helmut Kerschbaum ist mutmaßlich jener Mensch, der schon am längsten Klub-Mitglied ist. So ganz genau kann das niemand sagen, Listen werden erst seit kurzem geführt.

Der 85-Jährige, der im August 1960 sein erstes Austria-Spiel gesehen hat, erzählt: "Ich wollte 1981 oder 1982 Mitglied bei der Austria werden, habe angerufen, bin aber nicht durchgekommen. Ich habe das dann meiner Sekretärin überlassen, sie hat zwei Tage lang versucht, jemanden zu erreichen. Dann hat der legendäre Klubsekretär Norbert Lopper zurückgerufen. Ich habe gefragt, ob es möglich ist, Mitglied zu werden. 'Ja, kein Problem', sagt er. Ich habe gefragt, was es kostet. Er sagt: 'Was stellen Sie sich vor?' Ich frage, was denn so üblich sei. Sagt er: 'Ein Tausender?' Ja, kein Problem. Hätte er Zweitausend gesagt, hätte ich das auch bezahlt. Dann habe ich einen Erlagschein bekommen."

Die Austria-Familie rückt zusammen

Zurück in die Gegenwart, in der die Finanzen ein wesentlich größeres Thema sind. Nach zwei tristen Jahren im völlig überdimensionierten Happel-Stadion bezog der Klub im Sommer 2018 die Generali-Arena in ihrer aktuellen Form.

Der Um- bzw. teilweise Neubau der Arena brachte den Klub in arge Turbulenzen. Doch dieser Umstand war ein Mitgrund für den gestiegenen Fan-Zuspruch.

Finanz-Vorstand Zagiczek sagt: "Das Überleben der Austria war vielen tausenden Menschen sehr wichtig. Man hat Loyalität und Zusammenhalt gespürt." So sieht es auch "Felly": "Dadurch ist eine verschworene Gemeinschaft der Fans – tribünenübergreifend – entstanden."