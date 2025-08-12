Legionärs-Check: Sieg gegen Rekordmeister und Joker-Tor

Was aufgefallen ist:

Für ÖFB-Schlussmann Patrick Pentz und Bröndby IF könnte der Europacup-Traum für diese Saison schon ausgeträumt sein. Das Hinspiel in der dritten Runde der Conference-League-Quali beim isländischen Vertreter Vikingur Reykjavik geht klar mit 0:3 verloren, Pentz steht bei den Dänen 90 Minuten im Kasten.

Tobias Hedl schießt seinen Verein Zulte Waregem zum 3:2-Sieg beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht . Hedl trifft dabei bei seinem ersten Startelfeinsatz zum 1:0 in der 30. Minute.

Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger kassieren mit KRC Genk eine 2:1-Niederlage bei Standard Lüttich - es ist die zweite Pleite in der noch jungen Saison.

Nicolas Schmid feiert mit Portsmouth mit einem 1:0 gegen Oxford United einen erfolgreichen Auftakt in die Championship, während es für Christoph Klarer mit Birmingham zu einem Remis gegen Ipswich Town reichte. Andreas Weimann (Derby County) und Daniel Bachmann (Watford) mussten hingegen Niederlagen hinnehmen.

Florian Wiegele steht mit Viktoria Pilsen nach einem 0:3 bei den Rangers vor dem Aus in der Champions-League-Qualifikation; er hütete dabei das Tor. Beim 1:1 in der Liga gegen Slovacko saß er nur auf der Bank.

Johannes Kreidl greift mit KuPS nach einem Europacup-Ticket: Im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gelang ein 2:1-Sieg bei Rigas FS. In der Liga glänzte er beim 2:0-Erfolg bei KTP Kotka mit starken Paraden und war der beste Spieler am Platz.

Julius Ertlthaler erzielt beim 3:2-Sieg von Wisla Krakau gegen Grodzisk den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1.

Joker-Tor: Benjamin Kanuric trifft fünf Minuten nach seiner Einwechslung für Leixoes zum 3:0-Endstand gegen Felgueiras.

Luka Reischl eröffnet zum Auftakt der zweitklassigen niederländischen Eerste Divisie den Torreigen beim 5:1-Erfolg gegen Raffael Behouneks Willem II Tilburg. Der U21-Nationalspieler erzielt in der 36. Minute das 1:0-Führungstor.